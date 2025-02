Lanazione.it - "Il valore del Silenzio" stasera al Teatro di Campiglia Marittima

, 21 febbraio 2025 - Tre voci che con delicatezza e intensità raccontano unnon è mai vuoto. Tre sedie in scena, il buio. Tre personaggi alle prese con la solitudine. “Ildel”, scritto e diretto da Massimo Corevi, dopo il tutto esaurito pisano, arriva alcomunale dei Concordi di. Venerdì 21 febbraio, alle 21, Benedetta Giuntini, Letizia Pardi e Atos Davini – attori cari a Massimo Corevi (presidente dell’associazione Lungofiume) – saliranno sul palco insieme a Irene Cannata e Niccolò Di Gaggio, in arte La Famiglia Danzante. “Tre personaggi diversi per età e condizione sociale, eppure simili nei loro affanni e nelle loro difficoltà. “E non basteranno le parole, la musica e la danza a quietare le loro ansie – queste le parole del regista, presidente dell’Associazione Lungofiume - ma sarà quel momento fatale di, carico di incanto, a permettere di ascoltarsi”.