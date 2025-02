Ilgiorno.it - Il vademecum contro le violenze ai sanitari

Ha un significato speciale, fa notare la consigliera regionale del Pd Carmela Rozza, promotrice della legge per la sicurezza del personaleo varata mentre gli ospedali iniziavano a svuotarsi dalla coda della prima ondata, a giugno 2020, che il documento d’indirizzo previsto da quella legge per gestire e prevenire lei camici che sarebbero esplose dopo la pandemia (4.836 episodi segnalati in Lombardia nel 2023, quasi un terzo in pronto soccorso; 424 richieste d’intervento e 22 ospedali che hanno dovuto premere il pulsante d’allarme) sia stato approvato, e all’unanimità, dalla Commissione Sanità del Pirellone proprio ieri 20 febbraio, nel quinto anniversario del tampone di Codogno che spalancò il baratro sotto la Lombardia, primo pezzo d’Occidente travolto dal virus. "Quegli eroi dimenticati troppo in fretta ancora oggi subiscono turni massacranti, stipendi inadeguati e servizi spesso carenti, oltre a essere esposti quotidianamente a gravi rischi di violenza", ricorda Rozza festeggiando che "dopo quattro anni, finalmente si vedono i primi risultati".