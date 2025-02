Ilrestodelcarlino.it - Il Teatro delle Lune presenta uno spettacolo su Ipazia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domani alle 21, presso la sala "O. Alessandri", via Mura Valzania 22, ildebutterà con il suo nuovodedicato ad unapiù importanti donne dell’antichità,di Alessandria, filosofa e matematica pagana. Lonasce dall’omonimo racconto di Maria Carmela Gianessi che dichiara: "Da sempre sono stata affascinata da questa figura femminile che, in un tempo in cui la cultura era unicamente al maschile, è riuscita ad affermarsi a livello filosofico e matematico. Forte è nata in me la necessità di darne una sentita testimonianza con uno scritto in cui narro gli ultimi momenti della sua vita ricorrendo contemporaneamente al flash back per descrivere la sua straordinaria formazione". Maurizio Mastrandrea, ritenendo l’argomento interessante e riconducibile alla realtà contemporanea della condizione della donna, ne ha curato l’adattamento teatrale e, insieme a Monica Briganti, la regia.