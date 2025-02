Impresaitaliana.net - Il Tar da ragione ad Autismo Campania Onlus: “Il minore deve avere le ore di assistenza prescritte nel PEI”

Con un’ordinanza il Taraccoglie la domanda cautelare dell’avvocato Michele Pascarelli che difendeAfragola. Quello che sta accadendo ingrazie ad alcune associazioni che si stanno battendo per tutelare i diritti delle fasce deboli della società non ha eguali. Tra queste organizzazioni c’è senz’altroche in settimana ha ottenuto un’altra importante ordinanza a favore del diritto all’specialistica per gli alunni con disabilità.Al, difeso dall’avvocato Michele Pascarelli che è il legale dell’associazione, gli erano state riconosciute 4 ore settimanali dispecialistica dal Gruppo di Lavoro Operativo ma le istituzioni ne avevano assegnate solo 2 per l’anno scolastico 2024/2025.Così interviene, fa il ricorso al Tare chiede la sospensione temporanea del provvedimento del comune.