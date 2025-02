Tpi.it - Il supercomputer dei record è in Italia

Leggi su Tpi.it

Ilpiù potente d’Europa si trova in: è l’HPC6 in funzione dallo scorso novembre nel Green Data Center di Eni a Ferrera Erbognone, vicino Pavia. Con una straordinaria potenza di calcolo – 606 PFlops di picco, pari a oltre 600 milioni di miliardi di operazioni matematiche complesse al secondo – il calcolatore si colloca al quinto posto nella classifica mondiale TOP500 ed è l’unico sistema non statunitense nei primi cinque al mondo.Le sue elevate performance consentono di svolgere in pochi istanti simulazioni o altri tipi di operazioni che, diversamente, potrebbero richiedere mesi o anni di calcolo. Come tutti i grandi supercalcolatori di oggi, dispone di un’architettura a cluster, cioè modulare, che interconnette 3.400 nodi di calcolo attraverso una rete ad alta velocità.