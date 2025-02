Gqitalia.it - Il seme del fico sacro è un thriller famigliare che riesce a spiegare le proteste di un paese

Leggi su Gqitalia.it

Le storie dei registi iraniani, spesso, sono sofferte quanto ciò che presentano nei loro film. Lo è sicuramente per Mohammad Rasoulof de Ildel, che nel 2024 ha deciso fosse arrivato il momento di lasciare clandestinamente la propria terra, dopo una persecuzione da parte del governo durata quasi quindici anni. Avviandosi a piedi verso le montagne, il regista e sceneggiatore ha puntato dritto verso la Germania dove hanno potuto riconoscerlo pur senza documenti, precedentemente confiscati, tutto grazie al riconoscimento delle impronte digitali, visto che l’uomo aveva già vissuto in passato nel. Una scelta presa “con la morte nel cuore”, come dichiarato dal cineasta, ma inevitabile dopo la detenzione di sette mesi nel carcere di Evin - lo stesso in cui, recentemente, è stata rinchiusa la giornalista italiana Cecilia Sala - e la minaccia di eventuali ripercussioni dopo diverse condanne già a suo carico e le conseguenze del suo ultimo film, girato clandestinamente e in anteprima al festival di Cannes 2024.