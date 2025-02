Formiche.net - Il selfie di Fidanza, il casco di Salvini, la bolletta di Conte. Queste le avete viste?

A Washington si tiene in questi giorni la convention dei conservatori, la Cpac (Conservative Political Action Conference) a cui hanno già partecipato Elon Musk e Javier Milei, il vicepresidente Usa JD Vance, e per l’Italia, tra i tanti, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Carlo, che ha incontrato sia Musk che Milei. Con quest’ultimo ha fatto unin cui si vede il presidente argentino con la classica posa con i pollici alzati.Ma prima delle convention d’oltreoceano ci sono state quelle nostrane. Come la più classica convention canora italiana, Sanremo, a cui hanno partecipato in tanti, tra cui Eugenio Giani, che nella serata conclusiva non ha potuto fare a meno di farsi fotografare sul palco con un Carlo Conti sorridente.Intanto il ministro dei Trasporti è stato avvistato a Genova per un sopralluogo ad un cantiere, mentredavanti a Montecitorio ha partecipato a un flash mob contro il caro bollette.