Ilfattoquotidiano.it - “Il segreto del matrimonio con Katia dopo 20 anni? La sessualità. Mi piace ancora come la prima volta, provo desiderio per lei”: lo rivela Ascanio Pacelli

Real Time ha lanciato “The Golden Bachelor – Non è mai troppo tardi per innamorarsi”, in onda ogni mercoledì alle 21.30. Al timone dello show c’è, ex gieffino che nel 2004 ha vissuto una storia d’amore appassionante conPedrotti, poi sfociata in une che duraoggi.“Ilè che non ci sono segreti. – ha affermato il conduttore a Fanpage – Uno degli elementi fondamentali del nostro rapporto è la normalità, non abbiamo mai avuto la smania di viverci sotto i riflettori. Un altro aspetto è la. Mia moglie,20, milanei suoi confronti. È ovvio che non c’è la necessità di ‘timbrare un cartellino’, pero c’è ilre di cercarsi”.Certo, le crisi ci sono state: “Le hanno tutte le coppie, sono del tutto normali, non esiste ilperfetto.