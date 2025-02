Ilrestodelcarlino.it - Il ritratto dell'artista al San Domenico, la grande mostra si svela a Forlì: quando visitarla

, 21 febbraio 2025 – È stata presentata oggi in anteprima la nuovaIl. Nello specchio di Narciso. Il volto, la maschera, il selfie, visitabile al Sanda domenica 23 febbraio fino al 29 giugno: si tratta'edizione numero venti ed è dedicata all’auto“Essere qui oggi è unorgoglio – afferma Maurizio Gardini, presidentea Fondazione Carisp, organizzatrice’evento – e questo grazie alla risposta costante del territorio. Vent’anni fa qui non c’era nulla: abbiamo costruito un moo culturale inclusivo, accessibile a tutti”. Per il sindaco Gian Luca Zattini, laè anche un autoa città: “ha saputo raccontarsi come città d’arte, coinvolgendo i cittadini, che oggi sentono questa identità come propria”.