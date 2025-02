Metropolitanmagazine.it - Il ritorno del peplum: il trend che non ti aspettavi di rivedere nel 2025

Chi l’avrebbe mai detto? Il, quella silhouette tanto amata negli anni 2010, è ufficialmente tornato. Ma non temere: la sua nuova versione è ben lontana dalle rigide linee spezzate che ci ricordano i tempi in cui lo indossavamo con jeans skinny e tacchi vertiginosi. Ilporta con sé una reinterpretazione più raffinata, fluida e decisamente più cool.Il nuovocomedel: addio alle linee nette, benvenuta fluiditàSe sei un millennial con qualche trauma da outfit universitari discutibili, sappi che la nuova ondata diè stata ripensata per adattarsi alle tendenze contemporanee. Il focus è sulla morbidezza delle forme e sull’armonia tra il busto e la gonna, senza quel taglio netto in vita che interrompeva la silhouette. Ora ilsi apre con eleganza, creando un effetto scultoreo ma naturale.