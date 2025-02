Lanazione.it - Il risiko delle commissioni. Santarelli resiste, furia Pd-Avs. Il ’lodo’ Milani riporta l’equilibrio

Sono bastati 120 secondi per lo strappo definitivo tra la maggioranza e Luca, da lunedì passato dalla Lista Funaro al Gruppo Misto, in minoranza, e in Noi Moderati pur mantenendo la presidenza della commissione 8 alla Legalità da esponente dell’opposizione. Commissione che ieri si è riunita per soli 18 minuti. "Posso presidente? – ha chiesto il capogruppo dem Luca, dopo due giri d’orologio –. Ci saremmo aspettati di ricevere una email con le sue dimissioni". La risposta: "Sulla base di quale norma?". Ancora: "Ci sono norme, regolamenti e comportamenti. Il suo ha irrimediabilmente compromesso la nostra fiducia. Per questo motivo la maggioranza tutta abbandona la commissione, non percependo il gettone, in pieno disaccordo vista la scarsa sensibilità istituzionale da lei dimostrata".