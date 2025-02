Ilgiorno.it - Il restyling "inclusivo" dell’area: campi da basket e calcio accessibili

Rifacimento del campetto da, nuovo campo da" e con canestro regolabile, rifacimento dei percorsi pedonali, della recinzione, degli arredi e dell’illuminazione: imprese "in campo" dal 3 marzo, al via la riqualificazionesportiva all’aperto di via Frescobaldi. I lavori sono stati appaltati e dureranno circa quattro mesi: obiettivo, "rendere questo spazio sempre più moderno ma soprattutto più accessibile. E donare un luogo di incontro al quartiere". Il progetto è pronto da tempo, ed era stato curato dal settore lavori pubblici del Comune. Il dettaglio: "Il ridisegno del campo da, su un’area da 27 metri per 17, include la posa di un prato in erba sintetica: consentirà di usare l’impianto tutto l’anno e senza costi importanti di manutenzione". Il campo daun fiore all’occhiello: sarà dotato di canestro regolabile in altezza per l’utilizzo da parte di chiunque, e realizzato su una pavimentazione in resina acrilica.