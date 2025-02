Liberoquotidiano.it - Il report segna la fine di Zelensky? "Ecco quanto vale e chi potrebbe sostituirlo"

Anziché sedersi al tavolo della pace il presidente ucrainorischia di esserne la prima vittima, sacrificato con la scusa delle elezioni che in Ucraina mancano dal 2019 e sono state sospese grazie alla legge marziale. «Vogliono un posto al tavolo della pace, ma anche il popolo ucraino avrebbe voce in capitolo» ha detto Donald Trump aggiungendo che il presidente ucraino godrebbe dell'approvazione di appena il 4% del suo popolo. Ovviamente il dato riferito da Trump non è neanche lontanamente esatto, ma chesia in calo di consensi non ci piove. Il fatto che da quasi 6 anni nel Paese manchi qualsiasi riscontro elettorale non aiuta certo ad avere un quadro preciso della situazione ma secondo un sondaggio condotto a dicembre scorso dall'Istituto internazionale di sociologia di Kiev almeno la metà degli ucraini intervistati (52%) ha dichiarato di avere ancora fiducia nel presidente in carica, un dato in netto calo rispetto al 77% dell'anno precedente e al quasi il 90% registrato nel 2022 quando la guerra è iniziata.