Dday.it - Il Regno Unito vuole dare i 6 GHz al Wi-Fi 7 entro fine 2025. AIIP: "Italia ed Europa seguano l'esempio"

L'autorithy delle comunicazioni britannica apre una consultazione su un nuovo piano per accelerare l'assegnazione anche della parte superiore della banda dei 6 GHz al Wi-Fi, indispensabile per liberare il potenziale del Wi-Fi 7 per superare i tentennamenti dell'Unione Europea..