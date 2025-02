Ilrestodelcarlino.it - Il rebus dei ristori. Bando del Comune: "Ma così non basta"

Un nuovodal valore di 80mila euro per le attività commerciali colpite dai cantieri del tram di Pontelungo-Santa Viola. Dopo gli indennizzi programmati per Ravone, Bolognina e centro storico, ilmette in campo risorse a fondo perduto per le imprese e le realtà di commercio e artigianato coinvolte nei lavori per la Linea rossa a Borgo Panigale. Le domande, che si possono presentare entro il 31 marzo, dovranno contenere progetti di riqualificazione dei locali o degli arredi, di potenziamento dei servizi o di cura e miglioramento degli spazi anche pubblici, connessi a temi di sicurezza, accessibilità o animazione territoriale. La dotazione parte da 80mila euro, ma ilsi riserva la possibilità di incrementare ulteriori risorse, visto che, "come fatto per Ugo Bassi e Riva Reno, ci siamo impegnati a coprire tutte le domande che risulteranno idonee in base all’analisi tecnica – spiega l’assessora al Commercio Luisa Guidone (foto) –.