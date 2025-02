Ilfattoquotidiano.it - “Il primo festival musicale in un ospedale psichiatrico in Germania: così vogliamo avvicinare i pazienti alla guarigione”

A Neunkirchen, nellasudoccidentale vicinaFrancia, il 21 febbraio la musica partirà da un, il Fliedner Krankenhaus, per raggiungere tutta la città. Sono le giornate del Fliednermusiktage, un eventoche durerà fino a dicembre con esibizioni ogni due mesi. Ideata da Giuseppe Scorzelli, musicoterapeuta italiano emigrato incirca otto anni fa, l’iniziativa mira adattraverso le note e l’incontro con la società. “che ogni concerto sia un servizio pubblico – spiega a ilfattoquotidiano.it Scorzelli, direttore artistico della rassegna e musicoterapeuta all’Fliedner di Neunkirchen -. Tramite la musica cerchiamo di abbattere le barriere tra chi è in cura e la comunità”.Le sedute di musicoterapia – Nell’, che si trova in una città di 50mila abitanti, ci sono circa 150ricoverati per depressione, abuso di sostanze stupefacenti, astinenza, dipendenze, violenze, disturbi della personalità.