Liberoquotidiano.it - "Il pm che ha chiesto l'assoluzione?": Delmastro condannato, Serracchiani fuori controllo

Leggi su Liberoquotidiano.it

"La tesi del pm era abbastanza surreale: si sosteneva che le informazioni fossero segrete, che il sottosegretario avesse rivelato un segreto d'ufficio, ma che mancasse l'elemento soggettivo": la deputata dem Deboralo ha detto in un'intervista a Repubblica parlando della richiesta del pm di assolvere il sottosegretario alla Giustizia Andreaper il caso Cospito. Ieri i giudici di primo grado non hanno accolto la richiesta della Procura e hannoa otto mesi per rivelazione di segreto di ufficio. Ma appunto per l'esponente del Pd quella richiesta sarebbe stata addirittura "surreale". "Cioè in sostanzaha trasmesso notizie riservate al suo coinquilino per colpire l'opposizione, ma andava assolto perché 'non ha compreso il fatto'. Non proprio una medaglia da appuntarsi per chi ha una delega così delicata in Via Arenula'", ha proseguito la