Metropolitanmagazine.it - Il più antico partito pro-democrazia di Hong Kong verrà smantellato

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Durante una conferenza stampa tenutasi ieri, giovedì 20 febbraio, il presidente deldemocratico di, Lo Kin-Hei, ha annunciato di aver avviato la procedura per sciogliere l’organizzazione. Il piùpro-della regione amministrativa speciale cinese, non estisterà più, una volta che l’iter sarà completato.Kin-Hei ha spiegato ai giornalisti che la sofferta decisione arriva «dopo aver considerato il contesto politico generale die tutte le possibilità future». I tempi di smantellamento, in ogni caso, non saranno brevi; la proposta dovrà infatti essere approvata da almeno il 75% dei membri delinteressato (in tutto, sono circa quattrocento).democratico diIldemocratico diha avuto origine nel 1994, ed è nato dalla fusione dei principali gruppi politici liberali presenti sul territorio ai tempi del colonialismo britannico.