Il pilates con selfie

Per ogni persona sdraiata sul divano impigrita a guardare le serie tv e noncurante dei danni provocati dalla sedentarietà, c’è un'altra persona che dice: “no, io vado a fare, ciao!” Si tratta di una persona dinamica che vuole allenarsi con la disciplina che più gli piace: il, ma che non è unnormale. Perché è quello con il.Perché mentre iltradizionale può essere praticato in vari modi – dal Matwork al Tower, fino a molte altre versioni – questa nuova tendenza va ben oltre la disciplina fisica. Il “con” non rientra in una casistica ufficiale ma è quello che richiede, come passaggio obbligato, di scattarsi una foto durante o subito dopo la sessione. E, naturalmente, condividerla sui social, perché nulla comunica di più “Io sono top!” di un sorriso perfetto post allenamento.