Ilrestodelcarlino.it - Il parco di via Verga è stato intitolato alle Vittime delle Foibe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilpubblico di via’, una scelta precisa da parte dell’amministrazione comunale che ha deciso di dedicare questo spazio pubblico alla memoria di quegli italiani innocenti che furono perseguitati e uccisi solo per la loro identità nazionale. A fare da cornice a questo evento la presentazione del libro "La Foiba di Kremenar e l’eccidio della Colonna Gamucci" dell’autore Antonio Magagnino sempre a Monte Urano. Un momento di incontro e di riflessione che ha avuto il merito di far conoscere e approfondire in merito ad uno degli episodi drammatici di quel periodo storico, offrendo una riflessione sul tema. Presenti alla cerimonia di intitolazione numerose autorità e rappresentanti istituzionali che non hanno voluto mancare ad un appuntamento così importante ed atteso dall’intera comunità.