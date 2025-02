Ilrestodelcarlino.it - "Il parcheggio va chiuso come al Cubo"

"Vogliamo una soluzionequella adottata al". Continuano le rimostranze dei residenti di corte Botticelli, nel complesso di Cesena Anni Novanta incastonato tra la via Emilia e via Gaspare Finali. A far suonare il primo - forte – campanello di allarme era stato un raid vandalico verificatosi qualche settimana fa e in occasione del quale erano state prese di mira diverse vetture in sosta nelinterrato.che, per garantire annualmente la certezza di un posto disponibile costa circa un migliaio di euro a chi voglia sottoscrivere l’abbonamento. In quell’occasione erano stati frantumati i vetri di alcune auto e in certi casi era pure stato razziato il contenuto. I residenti avevano segnalato la situazione, chiedendo un intervento dell’amministrazione comunale, che in effetti si era mossa in fretta, ripristinando un cancello adibito a chiudere il varco d’accesso durante le ore notturne,era sempre accaduto fino allo scorso autunno.