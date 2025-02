Dayitalianews.com - “Il papa non è fuori pericolo”, le parole del professore Alfieri durante il briefing all’ospedale Gemelli

Come riferito due giorni fa dalla sala stampa vaticana, ilha una polmonite bilaterale e la situazione è piuttosto complessa. Oggi 21 febbraio ilSergioildi Roma, a domanda secca ha risposto in modo piuttosto diretto: “Francesco è? No, è aperta la porta a tutte le possibilità”.Le condizioni delCon molta schiettezza il professorha spiegato che ilè stato prima curato per una dispnea a casa per una forma influenzale, ma poi è stato necessario il ricovero in ospedale. Ha sottolineato che ilè comunque un uomo di 88 anni, ma nonostante le condizioni di salute non ottimali non ha perso il suo proverbiale buon umore.Ha spiegato che inizialmente non c’era infezione, ma dalla tac è emersa una polmonite ad entrambi i polmoni.