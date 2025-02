Ilfogliettone.it - “Il Papa non è fuori pericolo”: Francesco lotta con un’infezione polmonare

“Ilnon è”. Con queste parole il professor Sergio Alfieri, a capo dell’équipe medica che sta curandopresso il Policlinico Gemelli di Roma, ha aggiornato i presenti durante un briefing sulla salute del Pontefice., 88 anni, è ricoverato da una settimana a causa diche ha riacutizzato le sue patologie croniche. “Come sta? Come un signore di 88 anni con patologie polmonari croniche. Non è: è aperto a tutte e due le possibilità. È un, ma è anche un uomo”, ha dichiarato Alfieri.Nonostante le difficoltà, ilha mostrato grande forza d’animo. “Oggi è andato in cappella a pregare”, ha rivelato il professor Alfieri, sottolineando che“resterà ricoverato almeno tutta la prossima settimana”. Il Pontefice non è attaccato a macchinari per la respirazione, ma utilizza occasionalmente i “naselli” per integrare l’ossigeno quando necessario.