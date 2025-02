Il Papa i corvi il Conclave | Francesco pensa alle dimissioni

Leggi su Open.online

è in «lieve miglioramento» dopo il ricovero per la polmonite bilaterale. Ma sull’ospedale Gemelli dove è ricoverato continuano a volare i. Che puntanodi Jorge Mario Bergoglio. Lui ne aveva parlato la prima volta dopo l’operazione all’intestino del 2021: «Sono ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto». La fazione del Vaticano che punta alha il suo epicentro nei settori conservatori della Chiesa cattolica statunitense. Che già si sono mossi – con un milione di budget – per stilare un dossier per ogni cardinale elettore. Puntando sulle voci di abusi e corruzione. E che hanno fatto girare le accuse di Carlo Maria Viganò (nel frattempo scomunicato) contro il pontefice. Le fake newsA parlare oggi apertamente della corrente anti-Bergoglio nella chiesa cattolica è il cardinale Gianfranco Ravasi in un’intervista al Corriere della Sera.