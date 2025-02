Iltempo.it - Il Papa fra gufi e corvi. Ravasi apre alle dimissioni. E lui ci scherza con i fedelissimi: “Neanche stavolta faranno il Conclave”

Ancora una volta, mutando impostazione rispettoprimissime giornate di ricovero, la Sala Stampa vaticana ha fatto sapere ieri di buon mattino che «Francesco ha passato una notte serena e ha fatto colazione seduto in poltrona». A seguire, quasi a voler mettere la parola fine a chi ancora ritiene che in Vaticano regni il caos assoluto per una fantomatica vacatio di potere, si è fatto sapere che il pontefice ha nominato un nuovo vescovo, nella fattispecie il reverendo François Gourdon, destinato alla diocesi francese di Saint-Dié. Una comunicazione anomala, perché ormai è assodato che il, anche dal letto d'ospedale, continua tranquillamente a firmare nomine e accettare rinunce (spesso sollecitate) di presuli sparsi in giro per il mondo. Sabato scorso, per esempio, quando qualcuno lo dava già per morto la sera prima, Francesco ha nominato Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, nonché Presidente del Governatorato, suor Raffaella Petrini, la prima donna nella storia ad assurgere ad una carica così tanto apicale da avere come suoi diretti sottoposti diversi cardinali.