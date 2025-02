Quotidiano.net - Il Papa e l’ipotesi rinuncia. Il cardinale: decide lui: "Dipende dalla ripresa"

Leggi su Quotidiano.net

di Giovanni Panettiere ROMA Lumini, messe, preghiere. La maggioranza della Chiesa è in ansia per la salute delricoverato al Gemelli. Anche personalità atee, agnostiche o di altre religioni non nascondono un certo trasporto per il destino di un Pontefice fuori dagli schemi, in grado di accorciare le distanze con il mondo postmoderno. Ma all’interno del popolo di Dio c’è chi a Bergoglio rimprovera continuamente le aperture sui divorziati risposati, ammessi all’Eucarestia caso per caso, sulle donne – ora presenti ai piani alti della Curia e del Vaticano, pur regnando l’incertezza sul diaconato –, e sugli omosessuali, benedetti anche in coppia, nonostante lo scivolone pontificio sulla frociaggine. Si tratta di detrattori che non pregano per ile la sua guarigione, ma contro, facendo circolare voci incontrollate su una sua repentinaal ministero petrino.