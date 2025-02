Liberoquotidiano.it - "Il Papa è ancora in pericolo di vita. Aperte entrambe le porte". Le parole inquietanti del dottor Alfieri

Leggi su Liberoquotidiano.it

Francesco "non è fuori" e resterà ricoverato al Policlinico Gemelli "fino a quando saranno necessarie le terapie ospedaliere". Sull'Angelus di domenica prossima, che qualcuno in Vaticano ha azzardato il Santo Padre potrebbe pronunciare dalla sua camera d'ospedale, "oggi non possiamo dire nulla. E comunque deciderà lui". Lo ha detto a chiare lettere il professor Sergio, che sta seguendo la degenza del Pontefice al Gemelli, in un punto stampa condotto insieme al professor Luigi Carbone, che segue invece lo stato di salute di Bergoglio al Collegio di Santa Marta, la residenza abituale del. In ogni caso, ha ripetuto più volte il professor, "sonole", quella di una guarigione e, viceversa, di un aggravamento delle sue condizioni di salute in relazione a una grave infezione e all'età avanzata, 88 anni.