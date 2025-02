Agi.it - Il Papa al Gemelli, tra oggi e domani si capirà la reazione alla terapia

AGI - La sesta notte delalè trascorsa bene. Questa mattina Francesco si è alzato e ha fatto colazione. Ad aggiornare sulle condizioni del Pontefice è stata la sala stampa vaticana. Un nuovo bollettino medico è atteso per il tardo pomeriggio. TrasilaTrasi potrà capire meglio lafarmacologica seguita daFrancesco. È quanto si apprende da fonti vaticane. Da ieri, dal bollettino medico diramato dSala Stampa vaticana si sottolinea un lieve miglioramento delle condizioni cliniche, seppur il quadro resti complesso. Non è ancora stata presa una decisione per la recita dell'Angelus, domenica. Presumibilmente la recita dell'Angelus avverrà nelle stesse modalità di domenica scorsa, ossia del testo diffuso e non letto.