Agi.it - Il Papa al Gemelli. Fiori, lumini e messaggi dai fedeli in preghiera

AGI - "Non abbiate paura", esortano le parole che l'angelo della resurrezione rivolse alle donne giunte al sepolcro vuoto, impresse sotto la statua di Giovanni Paolo II, davanti all'ingresso del "". E i tanti che salgono i gradini che le stanno davanti non hanno paura, ma speranza: quella che prestoFrancesco non sarà più ospite del suo 'appartamento' al decimo piano dell'ospedale e tornerà a Santa Marta, a portare a compimento la missione dell'anno giubilare. A una settimana esatta dal ricovero, la scultura di Stefano Pierotti, inaugurata sedici anni fa, si è trasformata in un piccolo altare all'aria aperta, illuminato da un sole insolitamente caldo per febbraio:, tanti e di tutti i tipi, una lunga fila didi tute le dimensioni, molti con sopra disegnato il volto sorridente di Bergoglio, alcuniscritti a mano, anche un augurio firmato 'from Usa'.