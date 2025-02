Sport.quotidiano.net - Il pallone di Achille. Polonara prende la mira: "Voglio questo scudetto. Virtus, possiamo farcela»

Il ko con Milano, lo, Dusko Ivanovic, la Nazionale e la malattia alle spalle.risponde alle domande come quando è in campo: non si risparmia. Magari non sempre si potrà essere d’accordo con lui, ma il suo approccio e il suo modo di vedere la pallacanestro risultano contagiosi., intanto come sta? "Bene. Mi sento bene". Ma la Nazionale si ritrova e lei resta alla palestra Porelli. "Prima o poi doveva accadere". Deluso? "No, il Poz è stato molto franco. Mi ha chiamato e mi ha spiegato qual era il principio. Siamo già qualificati e ha detto di voler vedere all’opera qualche altro ragazzo. Prima o poi ci sarà il cambio generazionale". Poz diretto e schietto e lei? "Con il ct c’è sempre stato un buon rapporto, non posso che ribadire di aver apprezzato il modo.