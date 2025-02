Metropolitanmagazine.it - Il nuovo singolo di Mahmood, Sottomarini, è ora disponibile

aveva presentato a sorpresadurante la serata finale di Sanremo 2025, poco prima che Olly venisse decretato vincitore. Tuttavia, complici l’ora tarda e l’indignazione dell’Ariston per l’esclusione di Giorgia e di Achille Lauro dalle prime cinque posizioni in classifica, la sua esibizione era passata un po’ in sordina. Da oggi, però, ildel cantautore milanese èsu tutte le piattaforme digitali. Si tratta di una ballad che ricorre alla metafora del sottomarino per scavare oltre la superficie delle cose. L’infanzia di Alessandro è il punto di partenza per una riflessione più profonda sulla necessità di preservare e proteggere il proprio bambino interiore, anche quando la vita ci porta verso altro. Sulla copertina,indossa una parrucca fucsia, perché, come lui stesso afferma nel testo, «della virilità non me ne fotte un cazzo».