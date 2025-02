Panorama.it - Il nuovo kit di AC Milan in collaborazione con Puma e Off-White

Leggi su Panorama.it

UMA, ACe Off-hanno svelato il kit ACx Off-2025, un progetto che fonde sport, moda e innovazione in un'unica, potente dichiarazione culturale. Questanon è solo un incontro tra brand iconici, ma un omaggio al potere trasformativo dei sogni, andando oltre al calcio per creare un vero e proprio fenomeno culturale.Al centro di questa collezione esclusiva c'è il concetto di «Dreamland», un universo simbolico che celebra i sogni e il loro impatto sulla realtà. Il numero «63», stampato sul colletto interno della maglia, richiama due eventi storici significativi: la prima Coppa dei Campioni vinta dalnel 1963 e il celebre discorso «I Have a Dream» di Martin Luther King Jr. dello stesso anno. Questo riferimento sottolinea l'importanza dell'inclusione, della giustizia sociale e dell'uguaglianza, valori condivisi dai tre brand coinvolti nel progetto.