Quotidiano.net - Il nuovo James Bond. Agente 007, in missione per conto di Amazon

Leggi su Quotidiano.net

Al servizio segreto di Sua Maestà. Da oggi, l’007 passa agli ordini diMgm Studios, la casa di produzione del colosso dello streaming.avrà il "controllo creativo" del franchise: il che significa, in estrema sintesi, che sceglierà chi dovrà essere il prossimosullo schermo. Il fondatore di, attuale presidente esecutivo, Jeff Bezos non ha perso tempo, e ha posto la domanda: "Chi vorreste come prossimo?" ai suoi quasi sette milioni di follower su X. Le risposte non si sono fatte attendere, inondando i social. Da Tom Cruise aMcAvoy, mille nomi sono saltati fuori. Ma è quello di Henry Cavill che ha invaso le bacheche, con immagini e gif dell’ex Superman, invocato come prossimo 007. Cavill sarebbe potuto essere già, se Daniel Craig non lo avesse battuto nel 2006, per ottenere il ruolo in Casino Royale, il film dal quale il franchise ha ripreso vigore e appeal internazionale.