Il notiziario Finalmente l’imbarazzo della scelta

Giornata di rifinitura al "Cetilar" di San Piero a Grado per il Pisa verso la sfida contro la Juve Stabia, in programma sabato all’Arena alle ore 15:00. Ultimo allenamento settimanale per la sguarda di Filippo Inzaghi, che avrà a disposizione per la prima volta dopo tanto tempo l’intera rosa a disposizione. Sia chiaro, con "intera rosa" ovviamente non intendiamo Tomas Esteves e Mehdi Leris, infortunati dall’estate e che difficilmente vedremo in campo nel proseguostagione (il franco-algerino tornerà a disposizione verso primavera). Intanto, con il rientro dalla squalifica di Adrian Rus e Alexander Lind, oltre a Vignato, che va verso il recupero dall’infortunio, lo staff nerazzurro tornerà ad avere. E non è una cosa banale: negli ultimi mesi, tra infortuni e squalifiche varie, questo non era mai accaduto.