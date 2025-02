Ilgiorno.it - Il “no“ al mega data center. I residenti scrivono al ministero: "L’impatto sarà devastante"

Leggi su Ilgiorno.it

Archiviato il progetto per la costruzione di una logistica, nello stesso punto e con la stessa società spunta la proposta di un. Il centro di elaborazione dati dovrebbe avere una potenza inferiore ai 50wat per non essere assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Ma i cittadini sono preoccupati e chiedono di vilare a Regione, Provincia e aldell’Ambiente e della sicurezza energetica. "Temiamo si stia forzando la mano per realizzare un’opera che avrebbe un notevole impatto ambientale, perché sarebbe alta 15 metri con due torri di raffreddamento dei server da 20", spiega Giovanni Zuntini, architetto che ha scritto le pec a nome di un gruppo di. Mentre la Regione ha dettato molto chiaramente le regole per le nuove logistiche, isono ancora in un limbo.