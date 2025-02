Linkiesta.it - Il nasturzio è un fiore che dona tanto al giardino quanto alla padella

Magari non sanno chiamarli per nome, ma i fiori dili conoscono tutti, perché sono allegri protagonisti di bordure, di giardini un po’ spettinati, e anche di vasi esuberanti e coloratissimi. Versatili, offrono soluzioni per ogni angolo verde: formano coperture stagionali velocissime su pergole e griglie o ricadono morbidamente da davanzali e panieri appesi. Le varietà nane sono adatte ai giardini rocciosi e decorano aiuole e fiancheggiano sentieri e vialetti. Il portamento flessibile rende ilideale anche nei giardini in stile rustico e naturalistico e negli orti ornamentali.Noto anche come “crescione indiano”, è una pianta originaria del Perù e appartienefamiglia delle Tropaeolaceae. Ce ne sono numerose varietà: può essere annuale o perenne, strisciante o rampicante e la lunghezza varia da una trentina di centimetri a circa cinque metri.