Il Napoli sta diventando un lazzaretto | stop anche per Mazzocchi lesione distrattiva del muscolo soleo

Ilsta pian piano perdendo pezzi. Dopo gli infortuni di Olivera, Spinazzola (che dovrebbe recuperare per il Como) e Neres, gli azzurri perdono.Tra l’altro, il terzino ex Salernitana ha subito lo stesso infortunio dell’uruguaiano.Ilperdeper infortunioIl comunicato del club:Nel corso dell’allenamento di ieri Pasqualeha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato unadeldella gamba destra.dovrebbe saltare dunque sicuramente i match contro Como e Inter.Conte: «Quandomi ha chiesto il cambio, è stato un problema. Ma siamo duri a morire»Le parole del tecnico dopo Lazio-:«Se andiamo a guardare in maniera analitica la situazione è questa, diciamo che il primo cambio l’abbiamo fatto con Buongiorno che rientrava dopo due messi e mezzo.