Ilnapolista.it - Il Napoli è l’unica squadra che nel mercato di gennaio si è indebolita (Sky Sport)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilche neldisi è(Sky)A Skysi parla del.Si comincia con un collegamento con Massimo Ugolini:«Anguissa è diffidato, una riflessione potrà farla Conte su Billing. Tra l’altra c’è stato sui social un endorsement importante per Billing da parte dei compagni di. Mazzocchi si è infortunato, starà fuori un mesetto. Rientra Spinazzola. A Como ilgiocherà col 3-5-2 con Di Lorenzo nei tre di difesa, Politano a destra, Spinazzola a sinistra. Confermati i tre centrocampisti e Lukaku e Raspadori avanti».Da studio il giornalista Leo Di Bello:«C’è una cosa che mi fa impazzire: voler far passare il lavoro di Conte come se fosse ordinario, come se non fosse straordinario essere in testa alla classifica col, dopo aver perso Kvaratskhelia a, aver avuto infortunato il suo sostituto Neres, Buongiorno fuori due mesi, essere stato costretto a cambiare sistema di gioco, a rilanciare Raspadori al fianco di Lukaku.