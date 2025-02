Terzotemponapoli.com - Il Napoli e la giustizia sportiva: parola all’avvocato Grassani

Nella trasmissione ‘ForzaSempre’ in onda su Radio Marte è intervenuto il legale Mattia. Di seguito le sue dichiarazioni. “Premetto che non sono il penalista di De Laurentiis, Chiavelli e della SSCper la questione relativa alle presunte plusvalenze fittizie ma lo è l’avvocato Fabio Fulgeri. Fornisco solo un parere in relazione al diritto sportivo. La richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Roma, per i ‘casi Osimhen e Manolas‘ ai fini dell’ordinamento sportivo è irrilevante, ovvero una ‘non notizia’. Questo perchè bisogna attendere il pronunciamento del Gup, e noi auspichiamo che la valutazione dell’avvocato Fulgeri possa trovare pieno accoglimento”. Ile i ‘casi Osimhen e Manolas’: qualora anche il Gup.“Qualora anche il Gup dovesse accogliere la richiesta di rinvio a giudizio, la procura federalepotrebbe acquisire gli atti, ma prima di pronunciarsi passerebbero probabilmente anni.