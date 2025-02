Terzotemponapoli.com - Il Napoli e il caso Osimhen: l’analisi…

Ile il: di seguito il commento del giornalista Marco Bellinazzo tratto dall’edizione odierna de Il Sole 24 Ore. “Oltre al reato di falso in bilancio. Era stato ipotizzato infatti anche quello di dichiarazione fraudolenta (si prospettava un’evasione dall’Iva di 4,6 milioni determinata da una sovraffatturazione di oltre 21 milioni) per il solo presidente De Laurentiis. Ma questa accusa è venuta meno. Sul piano della giustizia ordinaria l’impianto accusatorio passerà ora al vaglio del giudice dell’udienza preliminare, per appurare la sussistenza dei presupposti per la celebrazione di un eventuale processo. Il trasferimento dell’attaccante nigeriano è stato già oggetto nel 2022 di un’inchiesta della giustizia sportiva italiana nell’ambito delplusvalenze che ha coinvolto la Juventus e altre squadre”.