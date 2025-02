Lanazione.it - ’’Il museo del castagno’’. Un nuovo virtual tour . La storia della civiltà contadina

Unper il portale dell’Unione dei ComuniMedia Valle del Serchio: ’Il FuturoTradizione’, realizzato grazie al Finanziamento del Gal MontagnAppennino, e del contributo fondamentaleFondazione Cassa di Risparmio di Lucca. La Piattaforma, che si propone come contenitoree e interattivo di informazioni e risorse per la valorizzazione del territorioMedia Valle, tra cui narrazioni, approfondimenti, proposte didattiche edei musei, vanta oggi di una nuova importante implementazione. Si tratta infatti deldedicato al ’del Castagno’ con sede a Colognora, riconosciuto come uno dei fiori all’occhiello tra le bellezze storico culturali del nostro territorio. Ilintervento è stato eseguito dall’Unione, coinvolgendo il Comune di Pescaglia ed il direttore delAngelo Frati, ed i suoi collaboratori.