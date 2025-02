Il mistero del cimitero umbro comprato da una donna belga per 14mila euro Per farne cosa?

Leggi su Open.online

È partita dal Belgio per comprare il piccoloin disuso di Rasina, nei pressi di Umbertide (Perugia), l’acquirente che se l’è aggiudicato all’asta per 14.102. La nuova proprietaria ha suscitato la curiosità dei paesani, che si domandanol’abbia spinta a spendere l’ingente somma di denaro per un terreno in stato di abbandono a migliaia di chilometri da casa sua che non può nemmeno essere trasformato in qualcos’altro. Ancor più bizzarri sono gli altri aspetti della compravendita da cui dà conto Alessandro Minestrini sul Corriere dell’Umbria: la signoraera l’unica persona presente all’asta, e quasi nessuno la conosce, anche se pare che abbia dei contatti nel borgo.Ile il santuarioQuel che è certo è che ora la proprietaria dovrà prendersi cura dell’area abbandonata dagli anni Sessanta quando il paesino di Rasina iniziò a spopolarsi.