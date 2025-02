Tpi.it - Il mio nome è vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su Tpi.it

Il mio: trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 21 febbraio 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il miodel 2022 diretto da Cosimo Gomez. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaSanto, ex sicario per conto della ‘ndrangheta, vive tranquillamente in Trentino con la sua famiglia. Scovato però da due criminali, che sterminano parte della sua famiglia, fugge a Milano insieme alla figlia Sofia. I due organizzano insieme la loro.Il mio: il castAbbiamo visto la trama de Il mio mondo è, ma qual è il cast completo del? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:Alessandro Gassmann: Santo Romeo / Domenico FranzèGinevra Francesconi: Sofia RomeoAlessio Praticò: Michele Lo BiancoFrancesco Villano: Rudi CrisaràGabriele Falsetta: Luigi FerrarioMarcello Mazzarella: VituzzoMauro Lamanna: Marino GalloSinja Dieks: Ingrid GruberLuca Zamperoni: Patrick GruberRemo Girone: don Angelo Lo BiancoIsnaba Na Montche: HakimLiyu Jin: signora cineseEmma Nitti: poliziottaStreaming e tvDove vedere Il mioin diretta tv e live streaming? Il, come detto, va in onda stasera – venerdì 21 febbraio 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2.