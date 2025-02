Lapresse.it - Il ministro israeliano della Difesa Katz ordina alle truppe di “intensificare le attività” in Cisgiordania

Il, Israelha dichiarato di averto all’esercito dile operazioni nellaoccupata da Israele dopo la serie di esplosioni di autobus nei pressi di Tel Aviv avvenute ieri.ha definito le esplosioni su tre autobus nel centro di Israele un “attacco terroristico”. Visitando il campo profughi di Tulkarem, una roccaforte dei militanti palestinesi,ha dettodi “le” finché “il terrorismo non sarà sconfitto”. “Voglio trasmettere da qui un chiaro messaggio ai terroristi e ai loro mandanti: il grave tentativo di attacco di ieri contro la popolazione civile non ci scoraggerà”, ha aggiunto. Oggi, un tribunaleha imposto un ordine di non divulgazione di qualsiasi dettaglio relativoindagini o di informazioni che potrebbero rivelare l’identità dei sospetti negli attentati agli autobus di ieri.