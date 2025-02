Lettera43.it - Il Mercoledì delle Ceneri è festivo? Quando cade nel 2025, significato e cosa si fa

Il 5 marzosarà il. Si tratta di un giorno particolare per il mondo cattolico, visto che dà il via alla Quaresima. E ogni anno, infatti, cambia data come acper Carnevale ma soprattutto per la Pasqua, a cui è direttamente legato. Sebbene sia un giorno di festa per il mondo cattolico e cristiano, non lo è lavorativamente parlando. Gli uffici restano aperti, a eccezione degli istituti scolastici, che su base regionale possono decidere di restare chiusi, in base al calendario di vacanze stilato per Carnevale., nome e originiLesparse sul capo di una fedele durante la messa (Getty Images).Il nomederiva dalla liturgia cattolica. Durante la messa, in quel giorno, sulla fronte dei fedeli viene sparsa della cenere sul capo o tracciato un segno a forma di croce, che simboleggia non soltanto la caducità dell’essere umano ma anche la conversione e la penitenza.