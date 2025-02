Ilrestodelcarlino.it - Il mercatino di Natale fa del bene

Il Laboratorio artistico Liluna, che opera all’interno della Biblioteca Popolare di Serravalle, nel corso della serata conviviale di martedì scorso con le fondatrici del laboratorio insieme alle collaboratrici, amici e simpatizzanti, ha consegnato il ricavato deldiorganizzato nei locali della Galleria della Cassa di Risparmio di San Marino in occasione delle recenti festività natalizie. Il Laboratorio ha designato comeficiarie di questo ricavato numerose associazioni sammarinesi che cooperano alla tutela e sostegno di persone in condizione di fragilità e tra queste c’è anche San Marino for the Children onlus. "Desideriamo rivolgere – dicono dall’associazione – uno speciale ringraziamento a tutte le amiche e gli amici di Liluna per il loro impegno e per tutto il lavoro che hanno svolto, e che ha consentito un importante aiuto a sostegno anche della nostra attività in Malawi.