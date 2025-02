Ilgiorno.it - Il mercatino degli hobbisti. Dopo il dietrofront da maltempo: "Rivitalizziamo il commercio"

Leggi su Ilgiorno.it

L’esordio era stato decisamente sfortunato perché a causa delnon si era fatto nulla. Ma se domenica 26 gennaio era stato tutto rimandato, iladesso ci riprova: domenica 23 febbraio, dalle 7 alle 16, sarà allestito nell’area del mercato di via Paganini. Si tratta di un appuntamento a cadenza mensile, che l’Amministrazione comunale ha voluto introdurre nel territorio cittadino. Le linee programmatiche, infatti, prevedono riconoscimento e sostegno a tutto ciò che possa contribuire a supportare ildi vicinato e le attività commerciali in genere, richiamando potenziali consumatori. Lo spunto è stato offerto dalla richiesta dell’associazione “Mi ritorni in mente“, realtà senza fini di lucro, che la Giunta comunale ha valutato di accogliere favorevolmente.