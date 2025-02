Lanazione.it - Il Kursaal Car Club fa festa Si celebra il 25° anniversario

Leggi su Lanazione.it

Nel 2025 ilCardi Pistoia festeggia il suo 25°con una serie di iniziative volte are la passione per le auto storiche e a promuovere la cultura motoristica italiana. Fondato il 15 aprile 2000, ilha raggiunto questo importante traguardo, mantenendo viva la tradizione e l'entusiasmo dei suoi soci. In occasione del consueto pranzo sociale annuale, il presidente dell'ACI Storico, Dottor Vincenzo Leanza, ha partecipato allazione, sottolineando l'importanza della ricorrenza. Durante l'evento, sono stati consegnati riconoscimenti ai soci fondatori ancora attivi nel, a testimonianza del loro impegno e dedizione nel corso degli anni. Il, con sede a Montecatini Terme, conta attualmente circa 200 soci e si distingue per la sua vivace attività.