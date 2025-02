Ilrestodelcarlino.it - Il jazz in tutte le sue sfumature. Zamuner ‘regina’ allo Spirito

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Tre combinazioni, tre modi di suonare e di vivere ilin un concerto che ne vale (almeno) tre. Il prossimo appuntamento organizzato dal Gruppo dei 10 vedrà l’ensemble di Emiliainteragire in maniera eterogenea – in duo, in trio e, infine, in quartetto –, alternando sullo stesso palco tre valide interpretazioni della musica afroamericana. Si spiega così il titolo della serata 2, 3 & 4. Emiliain concerto che si terràdi Vigarano Mainarda stasera alle 21. Un evento di ricercata originalità, che si inserisce nella rassegnale Direzioni in Winter & Springtime, unendo un trio di musicisti di spessore, che collaborano insieme in diversi progetti, a una cantante napoletana che si può ormai considerare un’affermata personalità del mondoistico italiano.