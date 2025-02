Lanazione.it - Il gruppo “Terranuova Futura” appoggerà il referendum sul sistema sanitario toscano

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 21 febbraio 2025 – Ilconsiliare diBracciolini “” sosterrà la proposta diConsultivo promosso dal Comitato Regionale per la Sanità Pubblica ai sensi dell'articolo 76 dello statuto della regione Toscana. “Il- scrive in un comunicato ilconsiliare - proporrà ai cittadini toscani di esprimersi sull'attuale assetto istituzionale ed organizzativo del. Dopo la Legge Regionale n. 84/2015 ilha visto infatti l'accordo delle aziende sanitarie su tre grandi macroaree toscane a fronte del precedenteterritoriale che prevedeva dodici aree “locali”, una per Provincia. Con acquisita consapevolezza, i risultati della Legge Regionale oggi possono essere misurati, dopo circa dieci anni, da tutti i Toscani: molti hanno potuto confrontarsi con l'organizzazione di un servizio garantito dalla nostra costituzione all'art.